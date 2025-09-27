Apéro Concert Bar Le Ty Pub Plounéour-Brignogan-plages
Apéro Concert Bar Le Ty Pub Plounéour-Brignogan-plages samedi 27 septembre 2025.
Apéro Concert
Bar Le Ty Pub 1 rue Général de Gaulle Plounéour-Brignogan-plages Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 19:00:00
fin : 2025-09-27 20:30:00
Date(s) :
2025-09-27
Musique celtique, chants de mer de chants de marins. .
Bar Le Ty Pub 1 rue Général de Gaulle Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 10 44 06 76
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Apéro Concert Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2025-09-15 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne