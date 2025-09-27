Apéro Concert Bar Le Ty Pub Plounéour-Brignogan-plages

Apéro Concert Bar Le Ty Pub Plounéour-Brignogan-plages samedi 27 septembre 2025.

Apéro Concert

Bar Le Ty Pub 1 rue Général de Gaulle Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 19:00:00

fin : 2025-09-27 20:30:00

Date(s) :

2025-09-27

Musique celtique, chants de mer de chants de marins. .

Bar Le Ty Pub 1 rue Général de Gaulle Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 10 44 06 76

L’événement Apéro Concert Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2025-09-15 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne