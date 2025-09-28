Apéro concert Pont-de-Roide-Vermondans
Ecole du château Herr Pont-de-Roide-Vermondans Doubs
Apéro concert dimanche 28/09/2025 de 11h à 13h à l’école du château Herr, à Pont de Roide-Vermondans.
Entrée gratuite
Buvette et petite restauration sur place.
Passage du chapeau pour le groupe .
Ecole du château Herr Pont-de-Roide-Vermondans 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 42 42
