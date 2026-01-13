APÉRO-CONCERT Qui sifflote s’implique Baba Yaga, Hôtel de la Poste et des Voyageurs Chantelle
APÉRO-CONCERT Qui sifflote s’implique Baba Yaga, Hôtel de la Poste et des Voyageurs Chantelle samedi 7 février 2026.
APÉRO-CONCERT Qui sifflote s’implique
Baba Yaga, Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5 rue de la République Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 19:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Un apéro-concert joyeux et engagé autour de la chanson française. Accordéon, voix et bonne humeur pour un moment musical à partager sans modération.
.
Baba Yaga, Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A joyful and committed apéro-concert based on French chanson. Accordion, vocals and good humor for a musical moment to be shared without moderation.
L’événement APÉRO-CONCERT Qui sifflote s’implique Chantelle a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme Val de Sioule