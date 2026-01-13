APÉRO-CONCERT Qui sifflote s’implique Baba Yaga, Hôtel de la Poste et des Voyageurs Chantelle

APÉRO-CONCERT Qui sifflote s’implique

Baba Yaga, Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5 rue de la République Chantelle Allier

Début : 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Un apéro-concert joyeux et engagé autour de la chanson française. Accordéon, voix et bonne humeur pour un moment musical à partager sans modération.

English :

A joyful and committed apéro-concert based on French chanson. Accordion, vocals and good humor for a musical moment to be shared without moderation.

