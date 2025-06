Apéro-concert (récital de Harpe) – Derrière la piscine municipale Montlieu-la-Garde 21 juin 2025 19:00

Nous avons le privilège d’accueillir à Montlieu une artiste qui a fait le tour du monde et joué dans les plus grands orchestres.

Marianne Lecler nous offre un récital de harpe unique et éclectique, aussi puissant que sensible.

Derrière la piscine municipale 51 av de la République

Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 91 64 05 ascs.montlieulagarde@gmail.com

English :

We are privileged to welcome to Montlieu an artist who has toured the world and played in the greatest orchestras.

Marianne Lecler offers us a unique and eclectic harp recital, as powerful as it is sensitive.

German :

Wir haben das Privileg, in Montlieu eine Künstlerin begrüßen zu dürfen, die um die ganze Welt gereist ist und in den größten Orchestern gespielt hat.

Marianne Lecler bietet uns ein einzigartiges und eklektisches Harfenrecital, das ebenso kraftvoll wie einfühlsam ist.

Italiano :

Abbiamo il privilegio di accogliere a Montlieu un’artista che ha girato il mondo e suonato nelle più grandi orchestre.

Marianne Lecler ci offre un recital d’arpa unico ed eclettico, tanto potente quanto sensibile.

Espanol :

Tenemos el privilegio de recibir en Montlieu a una artista que ha dado la vuelta al mundo y ha tocado en las más grandes orquestas.

Marianne Lecler nos ofrece un recital de arpa único y ecléctico, tan poderoso como sensible.

