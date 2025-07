Apéro concert Saint-Martin-d’Aubigny

Apéro concert Saint-Martin-d’Aubigny dimanche 13 juillet 2025.

Apéro concert

Etang des sarcelles Saint-Martin-d’Aubigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 19:30:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Apéro concert à l’étang des Sarcelles à Saint Martin d’Aubigny proposé par l’Adame des Marais.

Au programme :

– 19h30 Chansons à partager avec Jean-Pierre Saint.

– 21h00 Concert du groupe de blues Soulmen.

Buvette et restauration sur place, entrée libre et gratuite.

Etang des sarcelles Saint-Martin-d’Aubigny 50190 Manche Normandie +33 7 81 69 69 73

English : Apéro concert

Aperitif concert at the Etang des Sarcelles in Saint Martin d’Aubigny, organized by l’adame des marais.

Program:

– 19H30: Songs to share with Jean-Pierre Saint

– 9:00 pm: Concert by blues band Soulmen

Refreshments and food on site, free admission.

German :

Apérokonzert am Étang des Sarcelles in Saint Martin d’Aubigny, das von der Adame des Marais angeboten wird.

Auf dem Programm stehen:

– 19.30 Uhr: Chansons zum Teilen mit Jean-Pierre Saint.

– 21.00 Uhr: Konzert der Bluesgruppe Soulmen.

Getränke und Essen vor Ort, freier Eintritt.

Italiano :

Concerto aperitivo all’Etang des Sarcelles di Saint Martin d’Aubigny, organizzato da Adame des Marais.

In programma:

– ore 19.30: Canzoni da condividere con Jean-Pierre Saint.

– ore 21.00: Concerto del gruppo blues Soulmen.

Rinfresco e cibo sul posto, ingresso libero.

Espanol :

Concierto de aperitivo en el Etang des Sarcelles de Saint Martin d’Aubigny, organizado por Adame des Marais.

En el programa:

– 19.30 h: Canciones para compartir con Jean-Pierre Saint.

– 21.00 h: Concierto del grupo de blues Soulmen.

Refrescos y comida in situ, entrada gratuita.

L’événement Apéro concert Saint-Martin-d’Aubigny a été mis à jour le 2025-07-07 par Côte Ouest Centre Manche