APÉRO-CONCERT SAMUEL COVEL

Montbazin Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Si Samuel Covel est aujourd’hui un artiste prometteur de la chanson francophone, il aurait pu tout aussi bien l’être dans d’autres esthétiques il y a en Samuel autant de folk débridé et de rock expérimental que de chanson. Ses textes ciselés au cœur d’une poésie profonde se fondent dans l’écho entêtant d’une guitare flamboyante.Un écrin sans cesse en équilibre. ­ .

Montbazin 34165 Hérault Occitanie +33 4 67 18 70 83 infos@festivaldethau.com

English :

Samuel Covel may be a promising artist on the French song scene today, but he could just as easily have been one in other aesthetics: Samuel is as much unbridled folk and experimental rock as he is chanson.

