Apéro-Concert (Semaine thématique “Le Moyen Âge et la fantasy”) CDMA Égletons

Apéro-Concert (Semaine thématique “Le Moyen Âge et la fantasy”)

CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Pour fêter la fin de semaine sur la fantasy médiévale, nous vous proposons de venir vibrer à l’apéro concert organisé au CDMA. Marine Auger, harpiste, vous fera découvrir un répertoire de musiques à la résonance médiévale issues de la culture populaire (films, séries, jeux vidéo, etc.). Alors, venez nombreux près du cantou du CDMA pour voyager avec nous, une dernière fois, au pays du médiéval fantastique. .

CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66

English : Apéro-Concert (Semaine thématique “Le Moyen Âge et la fantasy”)

