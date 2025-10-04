Apéro-concert Salle socioculturelle Sermages
Salle socioculturelle Le Bourg Sermages Nièvre
A partir de 19h à la salle socioculturelle.
Concert du groupe Come back (duo pop-rock), première partie par Océane Gomez (chanson française).
Restauration avec planche apéritive salée et/ou café gourmand, buvette sur place.
Réservation conseillée au 03 86 84 37 92 ou 06 42 15 31 09.
Organisé par le Comité des Fêtes. .
Salle socioculturelle Le Bourg Sermages 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 37 92
