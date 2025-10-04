Apéro-concert Salle socioculturelle Sermages

Apéro-concert Salle socioculturelle Sermages samedi 4 octobre 2025.

Apéro-concert

Salle socioculturelle Le Bourg Sermages Nièvre

A partir de 19h à la salle socioculturelle.

Concert du groupe Come back (duo pop-rock), première partie par Océane Gomez (chanson française).

Restauration avec planche apéritive salée et/ou café gourmand, buvette sur place.

Réservation conseillée au 03 86 84 37 92 ou 06 42 15 31 09.

Organisé par le Comité des Fêtes. .

Salle socioculturelle Le Bourg Sermages 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 37 92

