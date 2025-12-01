Apéro Concert Shamade Swing Trio Onet-le-Château

25 Place des artistes Onet-le-Château Aveyron

Gratuit

Gratuit

Vendredi 2025-12-19

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Venez passer un moment convivial au Krill autour d’un verre avec Shamade Swing Trio, vendredi 19 décembre dès 18h30.

Shamade Swing Trio vous emmène swinguer au son des cordes à travers leurs reprises et leurs compositions. Musiciens aux multiples influences, ils explorent l’énergie insufflée par les standards de jazz manouche et vous transportent dans un univers musical riche en couleurs et en émotions.

Sébastien Gutiez guitare | Julien Casanovas violon | Benoît Pradines contrebasse

gratuit | sans inscription | Tout Public

Restauration pensez à réserver au 05 65 77 68 06. .

25 Place des artistes Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 68 06 krill@onet-le-chateau.fr

English:

Enjoy a drink at Le Krill with Shamade Swing Trio, Friday December 19 from 6.30pm.

German:

Verbringen Sie einen geselligen Moment im Krill bei einem Drink mit dem Shamade Swing Trio am Freitag, den 19. Dezember ab 18:30 Uhr.

Italiano:

Venite a bere un drink al Krill con Shamade Swing Trio, venerdì 19 dicembre dalle 18.30.

Espanol:

Ven a disfrutar de una copa en el Krill con Shamade Swing Trio, el viernes 19 de diciembre a partir de las 18.30 h.

