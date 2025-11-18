Apéro-concert : Simone d’Opale Salle Pannonica Nantes

Apéro-concert : Simone d’Opale Mercredi 17 décembre, 19h00 Salle Pannonica Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-17T19:00:00 – 2025-12-17T20:30:00

Fin : 2025-12-17T19:00:00 – 2025-12-17T20:30:00

Le groupe nantais Simone d’Opale est né de la rencontre entre Manon Claude, chanteuse multi-récompensée (prix Ampli Ouest France et festival Jacques Brel en 2017, demi-finaliste du prix Georges Moustaki en 2016…), forte de plus de 250 concerts en Europe et le multi-instrumentiste et compositeur Paul Dechaume (Marquis de Sade, Da Silva…).

Manon propose à Paul de réarranger ses maquettes de chansons enfouies au fond de son ordinateur. Il se prend au jeu. Leurs univers, inspirés pour les textes par Alain Bashung ou Klô Pelgag et par les musiques anglo-saxonnes de Grizzly Bear, Beach house et Radiohead fusionnent harmonieusement dans une indie pop tour à tour lumineuse et mélancolique. Ils s’entourent alorsde musiciens pour le live, d’abord en quatuorpuis en trio avec Federico Climovich à labatterie (Bumpkin Island).

Salle Pannonica 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.labouchedair.com »}]

Simone d’Opale convoque dans sa musique toute notre humanité, celle née de l’alchimie de nos abîmes intimes et de nos rêveries vaporeuses. nantes nantes métropole

@ Minoltor