Apéro Concert Sw!tch sextet Jazz funk hip hop jeunes talents Place Saint-Pierre Mâcon

Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-12-12 19:00:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Ce sextet est composé de jeunes musiciens se rencontrant aux stages du Crescent, à Jazz en Herbe et au Conservatoire Régional du Grand Chalon, où ils étudient le jazz. En 2024, ils commencent à composer ensemble un répertoire éclectique teinté de jazz, de rock, de funk et de hip-hop… Depuis peu, ils préparent un nouveau répertoire dans le but d’enregistrer un premier album pour la fin 2025.

Avec

Noé Cordier trompette,

Marceau Lambert saxophone, ewi,

Raphaël Chabridon trombone,

Nel Dupasquier guitare,

Victor Poilpré basse ,

Léon Wöste batterie. .

Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 08 45 lecrescent@lecrescent.net

