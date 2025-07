Apéro concert Tchett’N’Beuzz Châteaudun

Apéro concert Tchett’N’Beuzz

Moulin à Tan Châteaudun Eure-et-Loir

Début : 2025-08-09 19:00:00

Apéro concert suivi d’un repas partagé pour ceux qui voudront prolonger la soirée. Apportez de quoi manger ! Participation libre..

Moulin à Tan Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire moulinatan28@gmail.com

English :

Aperitif concert followed by a shared meal for those who want to extend the evening. Bring your own food! Participation is free.

German :

Aperitifkonzert mit anschließendem gemeinsamen Essen für diejenigen, die den Abend verlängern möchten. Bringen Sie etwas zu essen mit! Teilnahme frei.

Italiano :

Concerto aperitivo seguito da un pasto condiviso per chi vuole prolungare la serata. Portate il vostro cibo! La partecipazione è gratuita.

Espanol :

Concierto de aperitivo seguido de una cena compartida para quienes deseen prolongar la velada. ¡Traiga su propia comida! La participación es gratuita.

