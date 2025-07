Apéro-concert The Bearded boys 23 Lieu-dit Le Manuet Roncey

Apéro-concert The Bearded boys 23 Lieu-dit Le Manuet Roncey vendredi 18 juillet 2025.

Apéro-concert The Bearded boys

23 Lieu-dit Le Manuet 23 Le Manuet Roncey Manche

Début : 2025-07-18 18:30:00

fin : 2025-07-18

2025-07-18

L’assocation Ô Délir’s de RONCEY organise un apéro concert vendredi 18 juillet sur le site du Caveau letenneur à partir de 18:30.

La bibliothèque de RONCEY organisera un atelier lecture et bricolage dans le cadre de « Partir en Livres » puis le groupe The Bearded boys , trio d’amis originaire de SAINT LO animera la soirée sur des airs pop, rock, funk variété française et anglosaxone.

Il y aura un stand maquillage pour les plus petits.

Sur place, un grilleur sera présent il y aura une buvette et vente de crêpes.

23 Lieu-dit Le Manuet 23 Le Manuet Roncey 50210 Manche Normandie couillardaurelie@yahoo.fr

English : Apéro-concert The Bearded boys

The Ô Délir’s association in RONCEY is organizing an aperitif concert on Friday July 18 at the Caveau letenneur, starting at 6:30 pm.

The RONCEY library will be hosting a reading and craft workshop as part of its « Partir en Livres » program, followed by The Bearded Boys, a trio of friends from SAINT LO, who will be playing pop, rock, funk, French and Anglo-Saxon music.

There will be a face-painting stand for the little ones.

There will also be a grill, a refreshment bar and crêpes for sale.

German :

Der Verein Ô Délir’s aus RONCEY organisiert am Freitag, den 18. Juli, ab 18:30 Uhr ein Aperitif-Konzert auf dem Gelände des Caveau letenneur.

Die Bibliothek von RONCEY organisiert im Rahmen von « Partir en Livres » einen Lese- und Bastelworkshop. Anschließend unterhält die Gruppe The Bearded boys , ein Trio von Freunden aus SAINT LO, den Abend mit Pop, Rock, Funk, französischen und angelsächsischen Varietäten.

Für die Kleinsten gibt es einen Schminkstand.

Vor Ort gibt es einen Grill, einen Imbiss und Crêpes.

Italiano :

L’associazione Ô Délir di RONCEY organizza un concerto-aperitivo venerdì 18 luglio presso il Caveau letenneur a partire dalle 18.30.

La biblioteca di RONCEY organizzerà un laboratorio di lettura e di artigianato nell’ambito del festival « Partir en Livres », seguito da The Bearded Boys, un trio di amici di SAINT LO, che suonerà brani pop, rock e funk provenienti da paesi francesi e anglofoni.

Per i più piccoli sarà allestito uno stand per il trucco.

Ci sarà anche uno snack bar e la vendita di crêpes.

Espanol :

La asociación Ô Délir de RONCEY organiza un concierto de aperitivo el viernes 18 de julio en el Caveau letenneur a partir de las 18.30 h.

La biblioteca de RONCEY organizará un taller de lectura y manualidades en el marco del festival « Partir en Livres ». A continuación, los Bearded Boys, un trío de amigos de SAINT LO, tocarán temas pop, rock y funk de países francófonos y anglófonos.

Habrá un puesto de maquillaje para los más pequeños.

También habrá un snack bar y venta de crêpes.

