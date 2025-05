Apéro concert The Fine Allies – Salle des Fêtes Mios, 23 mai 2025 19:30, Mios.

Début : 2025-05-23 19:30:00

fin : 2025-05-23 22:30:00

Réservez votre place pour le prochain apéro concert avec le groupe The Fine Allies, vendredi 23 mai à 19h30.

THE FINE ALLIES, c’est l’alliance de sept musiciens et d’une chanteuse venus d’horizons musicaux divers et réunis pour vous proposer un spectacle rythmé et chaleureux dans les registres Funk, Soul et Rhythm’n blues.

Le groove de la section rythmique, l’éclat percutant des cuivres et la flamboyance d’une voix inspirée sauront sans aucun doute vous ravir en apportant une touche de peps et d’émotion.

Un concert proposé dans le cadre des P’tites Scènes de l’IDDAC, à découvrir autour de tapas et d’un verre de vin offert par la municipalité.

RDV le vendredi 23 mai à 19h30 à Salle des Fêtes de Mios

Tarifs 8 euros/adulte Gratuit pour les moins de 16 ans (tarif réduit à 3 euros)

Achat sur place ou billetterie en ligne. .

Salle des Fêtes Allée de Val de San Vicente

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine

