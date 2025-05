Apéro-Concert – Thégra, 24 mai 2025 18:00, Thégra.

Le Bar des Trois Ruisseaux reçoit DID & Co pour un concert de chansons françaises « à la sauce qui pique » accompagné d’une petite restauration de sandwich, frites, merguez, chipos et bien sûr d’un apéro !

Entrée libre dès 18h.

Thégra 46500 Lot Occitanie +33 6 51 83 54 80 ratinonangelique@gmail.com

English :

The Bar des Trois Ruisseaux welcomes DID & Co for a concert of French songs « à la sauce qui pique » accompanied by a snack of sandwiches, French fries, merguez, chipos and, of course, an aperitif!

Free admission from 6pm.

German :

Die Bar des Trois Ruisseaux empfängt DID & Co für ein Konzert mit französischen Chansons « à la sauce qui pique », begleitet von einem kleinen Imbiss mit Sandwiches, Pommes frites, Merguez, Chipos und natürlich einem Aperitif!

Freier Eintritt ab 18 Uhr.

Italiano :

Il Bar des Trois Ruisseaux accoglie DID & Co per un concerto di canzoni francesi « à la sauce qui pique » accompagnato da uno spuntino a base di panini, patatine, merguez, chipos e naturalmente un aperitivo!

Ingresso libero dalle 18.00.

Espanol :

El Bar des Trois Ruisseaux recibe a DID & Co para un concierto de canciones francesas « à la sauce qui pique » acompañado de un tentempié de bocadillos, patatas fritas, merguez, chipos y, por supuesto, ¡un aperitivo!

Entrada gratuita a partir de las 18.00 h.

