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Apéro concert Thorigné-sur-Dué

Apéro concert Thorigné-sur-Dué samedi 21 novembre 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 72160 Thorigné-sur-Dué

Département : Sarthe

Début : samedi 21 novembre 2026

Fin : samedi 21 novembre 2026

Tarif :

Thorigné-sur-Dué

Apéro concert

Salle des fêtes Thorigné-sur-Dué Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

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Salle des fêtes Thorigné-sur-Dué 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 76 17 73 

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English :

L’événement Apéro concert Thorigné-sur-Dué a été mis à jour le 2026-05-22 par Pays Perche Sarthois

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