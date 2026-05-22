Thorigné-sur-Dué

Apéro concert

Salle des fêtes Thorigné-sur-Dué Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

.

Salle des fêtes Thorigné-sur-Dué 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 76 17 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Apéro concert Thorigné-sur-Dué a été mis à jour le 2026-05-22 par Pays Perche Sarthois