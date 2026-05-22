Apéro concert Thorigné-sur-Dué
Apéro concert Thorigné-sur-Dué samedi 21 novembre 2026.
Thorigné-sur-Dué
Apéro concert
Salle des fêtes Thorigné-sur-Dué Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
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Salle des fêtes Thorigné-sur-Dué 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 76 17 73
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English :
L’événement Apéro concert Thorigné-sur-Dué a été mis à jour le 2026-05-22 par Pays Perche Sarthois
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