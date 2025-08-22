Apéro-Concert Thury-Harcourt-le-Hom

Apéro-Concert Thury-Harcourt-le-Hom vendredi 22 août 2025.

Apéro-Concert

Place de la Gare Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Début : 2025-08-22

fin : 2025-08-22

2025-08-22

Le Quai d’Harcourt accueille Yoan et JO pour un apéro-concert 2 musiciens qui propose « au fils de l’Orne », leur tournée sur l’Orne, au départ d’Argentan pour arriver à Ouistreham. Une chouette initiative !

Place de la Gare Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 2 31 74 78 89

English : Apéro-Concert

The Quai d’Harcourt welcomes Yoan and JO for an aperitif-concert: 2 musicians offering « au fils de l’Orne », their tour of the Orne, from Argentan to Ouistreham. A great initiative!

German : Apéro-Concert

Der Quai d’Harcourt empfängt Yoan und JO für ein Aperitif-Konzert: Zwei Musiker, die « au fils de l’Orne », ihre Tournee durch die Orne, von Argentan bis Ouistreham, vorstellen. Eine tolle Initiative!

Italiano :

Il Quai d’Harcourt accoglie Yoan e JO per un concerto-aperitivo: due musicisti che propongono « au fils de l’Orne », il loro tour dell’Orne, con partenza da Argentan e arrivo a Ouistreham. Una grande iniziativa!

Espanol :

El Quai d’Harcourt recibe a Yoan y JO para un aperitivo-concierto: 2 músicos que ofrecen « au fils de l’Orne », su recorrido por el Orne, empezando en Argentan y terminando en Ouistreham. ¡Una gran iniciativa!

