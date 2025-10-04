Apéro-concert Tu connais la chanson ? Espace Culturel Sainte-Anne Saint-Lyphard

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Début : 2025-10-04 19:30:00

fin : 2025-10-04 20:50:00

Par Louis Caratini Les Productions Entropiques.

Quel bonheur que ce spectacle ! C’est un voyage initiatique au pays des compositeurs qui rend hommage à la chanson française.

Et si on jouait à « Qui a écrit cette chanson ? » Et pour une fois, en partant des paroles ? Parce qu’après tout, la chanson française, c’est une langue, Trenet traîne avec les surréalistes, Gainsbourg claque des Vers de Verlaine. C’est peut-être ce qui définit la chanson française, la langue. Et si on jouait à écouter ?

Le comédien et chanteur Louis Caratini propose un spectacle ludique et participatif où le public est invité à deviner l’auteur ou l’autrice des paroles des chansons. Alternant humour, poésie et moments d’émotion, l’artiste mène son jeu avec brio, jouant astucieusement la carte de l’interactivité avec le public.

Louis allie tout à la fois le charme de sa présence, le velouté de son timbre et la fantaisie qui l’habite. C’est un peu le printemps avant le printemps, un bain de jouvence qu’on ne peut que conseiller aux amateurs de musique, aux amoureux des mots.

La presse en parle /// Sa voix étonnante et ses instruments complices explorent des répertoires emblématiques, tout en nous citant l’histoire des tubes célèbres, les plagiats et la Genèse de certains d’entre eux… Un cours magistral de musique ? Non, une communion dans l’univers des mots et des notes ! La Provence.

Spectacle présenté dans le cadre des tournées Chainon

Tout public, à partir de 10 ans.

Billetterie à l’Office de Tourisme de Saint-Lyphard ou par téléphone au 02 40 91 41 34. .

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 41 34 service.culturel@mairie-saint-lyphard.fr

