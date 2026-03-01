Apéro-concert Two Magnets

24 rue du Maire André Traband Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-27 18:00:00

fin : 2026-03-27 19:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Voix complices, guitares sèches et harmonies soignées Two Magnets façonne une Folk aux couleurs Blues et Country, inspirée par la musique américaine des années 60 mais résolument ancrée dans le présent. Le duo strasbourgeois chante le blues du quotidien avec humour, poésie et une énergie communicative qui prend toute son ampleur en concert.

Voix complices, guitares sèches et harmonies soignées Two Magnets façonne une Folk aux couleurs Blues et Country, inspirée par la musique américaine des années 60 mais résolument ancrée dans le présent. Le duo strasbourgeois chante le blues du quotidien avec humour, poésie et une énergie communicative qui prend toute son ampleur en concert.

Groupe de scène, ses chansons ont résonné dans tout l’hexagone et au-delà avec plus de 200 concerts joués dans des guinguettes, salles, médiathèques, bars et festivals de renom Nancy Jazz Pulsation, au Gré du Jazz, Freiburg Jazz Festival…

Le groupe a sorti trois albums chaleureusement accueillis par la presse locale et nationale (France Info Culture, France 3, L’Alsace, Sud Ouest…). Fort de cette expérience et de sa démarche indépendante, Two Magnets s’affirme comme une voix singulière de la scène Folk actuelle. 0 .

24 rue du Maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 mediatheque@agglo-haguenau.fr

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English :

Two Magnets crafts a Blues- and Country-tinged folk sound inspired by the American music of the 60s, but resolutely anchored in the present. The Strasbourg duo sings the blues of everyday life with humor, poetry and an infectious energy that really comes into its own in concert.

L’événement Apéro-concert Two Magnets Haguenau a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau