Apéro-concert Salle polyvalente Vieille-Brioude
Apéro-concert Salle polyvalente Vieille-Brioude vendredi 12 septembre 2025.
Apéro-concert
Salle polyvalente Place de la Croix des Près Vieille-Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12 19:30:00
fin : 2025-09-12
Date(s) :
2025-09-12
Apéro-concert avec les Dépareillés et Salvador
.
Salle polyvalente Place de la Croix des Près Vieille-Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes comitedesfetesvieillebrioude@gmail.com
English :
Apéro-concert with Les Dépareillés and Salvador
German :
Apero-Konzert mit Les Dépareillés und Salvador
Italiano :
Aperitivo con Les Dépareillés e Salvador
Espanol :
Aperitivo con Les Dépareillés y Salvador
L’événement Apéro-concert Vieille-Brioude a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne