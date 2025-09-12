Apéro-concert Salle polyvalente Vieille-Brioude

Salle polyvalente Place de la Croix des Près Vieille-Brioude Haute-Loire

Début : 2025-09-12 19:30:00

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Apéro-concert avec les Dépareillés et Salvador

Salle polyvalente Place de la Croix des Près Vieille-Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes comitedesfetesvieillebrioude@gmail.com

English :

Apéro-concert with Les Dépareillés and Salvador

German :

Apero-Konzert mit Les Dépareillés und Salvador

Italiano :

Aperitivo con Les Dépareillés e Salvador

Espanol :

Aperitivo con Les Dépareillés y Salvador

