Apéro-concert – Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 31 mai 2025 18:00, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Manche

Apéro-concert Centre-ville de Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Début : 2025-05-31 18:00:00

fin : 2025-05-31 23:00:00

2025-05-31

Apéro-concert animé par l’Orchestre Etincelle.

Restauration sur place planche apéro, pizzas, gâteaux …

Entrée libre.

Centre-ville de Rouffigny

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 44 98 03 14

English : Apéro-concert

Aperitif concert with the Etincelle Orchestra.

Catering on site: aperitif board, pizzas, cakes …

Free admission.

German :

Aperitif-Konzert unter der Leitung des Orchesters Etincelle.

Verpflegung vor Ort: Aperitifbrett, Pizzas, Kuchen …

Freier Eintritt.

Italiano :

Aperitivo con musica dal vivo dell’Orchestra Etincelle.

Catering in loco: tagliere di aperitivi, pizze, torte, ecc.

Ingresso libero.

Espanol :

Aperitivo con música en directo a cargo de la orquesta Etincelle.

Catering in situ: tabla de aperitivos, pizzas, pasteles, etc.

Entrada gratuita.

