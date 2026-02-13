APÉRO-CONCERT HALLE DE VILLENOUVELLE Villenouvelle
APÉRO-CONCERT HALLE DE VILLENOUVELLE Villenouvelle samedi 14 mars 2026.
APÉRO-CONCERT
HALLE DE VILLENOUVELLE 6 Route Nationale Villenouvelle Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : samedi 14 mars 2026
Début : 2026-03-14 19:30:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Le Samedi 14 mars à partir de 19h30 aura lieu un apéro-concert sous la Halle de Villenouvelle, avec Melted Roots.
La Boite à Musique est l’école de musique (guitare, basse, piano, batterie, chant, chorale, éveil musical) et est heureuse de vous inviter à son apéro concert gratuit avec le groupe de musique Melted Roots.
Au programme
– 19h30 Spectacle de danse africaine avec Dall Diamm.
– 20h Apéro concert gratuit avec Melted Roots (Reggae, Rock, Ska)
Tarif entrée Gratuite
Bar et Restauration sur place (paiement par CB possible) repas Sénégalais Poulet vermicelles Végé possible
Sur réservation au 07.68.05.09.46 .
HALLE DE VILLENOUVELLE 6 Route Nationale Villenouvelle 31290 Haute-Garonne Occitanie
English :
On Saturday March 14, starting at 7.30pm, an aperitif-concert will be held in the Villenouvelle covered market, with Melted Roots.
