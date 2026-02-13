APÉRO-CONCERT HALLE DE VILLENOUVELLE Villenouvelle

APÉRO-CONCERT

HALLE DE VILLENOUVELLE 6 Route Nationale Villenouvelle Haute-Garonne

Début : 2026-03-14 19:30:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Le Samedi 14 mars à partir de 19h30 aura lieu un apéro-concert sous la Halle de Villenouvelle, avec Melted Roots.

La Boite à Musique est l’école de musique (guitare, basse, piano, batterie, chant, chorale, éveil musical) et est heureuse de vous inviter à son apéro concert gratuit avec le groupe de musique Melted Roots.

Au programme

– 19h30 Spectacle de danse africaine avec Dall Diamm.

– 20h Apéro concert gratuit avec Melted Roots (Reggae, Rock, Ska)

Tarif entrée Gratuite

Bar et Restauration sur place (paiement par CB possible) repas Sénégalais Poulet vermicelles Végé possible

Sur réservation au 07.68.05.09.46 .

HALLE DE VILLENOUVELLE 6 Route Nationale Villenouvelle 31290 Haute-Garonne Occitanie

English :

On Saturday March 14, starting at 7.30pm, an aperitif-concert will be held in the Villenouvelle covered market, with Melted Roots.

