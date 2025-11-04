Apéro-concert : Xameleon Salle Pannonica Nantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T19:00:00 – 2025-11-04T20:30:00

Fin : 2025-11-04T19:00:00 – 2025-11-04T20:30:00

Aidé par des boîtes à rythmes & des synthés des années 80, l’animal vogue sur des courants aux tempos légers. Le chant se fait tour à tour français et anglais, parfois fragile au bord de la cassure, à chercher l’émotion la plus proche de la vérité possible. Empruntant aussi bien à la folk douce d’une Laura Cahen qu’à la pop grandiloquente d’un mk.gee, le trio sur scène n’a qu’une envie : qu’à la fin de la soirée, le public soit convaincu qu’exister lentement est possible.

Salle Pannonica 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

Entre indie pop et chanson française, Xameleon cherche à ressembler le plus possible à ce moment suspendu entre deux voyages estivaux. nantes nantes métropole

© Lise Lefebvre