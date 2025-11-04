Apéro-concert : Xameleon Salle Pannonica Nantes
Apéro-concert : Xameleon Mardi 4 novembre, 19h00 Salle Pannonica Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-04T19:00:00 – 2025-11-04T20:30:00
Fin : 2025-11-04T19:00:00 – 2025-11-04T20:30:00
Aidé par des boîtes à rythmes & des synthés des années 80, l’animal vogue sur des courants aux tempos légers. Le chant se fait tour à tour français et anglais, parfois fragile au bord de la cassure, à chercher l’émotion la plus proche de la vérité possible. Empruntant aussi bien à la folk douce d’une Laura Cahen qu’à la pop grandiloquente d’un mk.gee, le trio sur scène n’a qu’une envie : qu’à la fin de la soirée, le public soit convaincu qu’exister lentement est possible.
Salle Pannonica 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire
Entre indie pop et chanson française, Xameleon cherche à ressembler le plus possible à ce moment suspendu entre deux voyages estivaux. nantes nantes métropole
© Lise Lefebvre