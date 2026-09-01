Apéro-concert | Yanar Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais

vendredi 25 septembre 2026 · Les Amis de la Brouette · Saint-Aubin-de-Lanquais

Informations pratiques

Saint-Aubin-de-Lanquais

Apéro-concert | Yanar

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Yanar, duo guitare-harmonica cajon, chansons à texte

Lorsqu’un musicien du Périgord et un autre du Lot-&-Garonne fusionnent leur amitié et leur musicalité, cela donne Yanar : ce duo acoustique vous invite à découvrir des chansons à texte de leur composition, pleines de tendresse et de poésie.

Repas servis avant le spectacle, à partir de 19h sur réservation. .

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 77 18 56

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English : Apéro-concert | Yanar

L’événement Apéro-concert | Yanar Saint-Aubin-de-Lanquais a été mis à jour le 2026-09-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides