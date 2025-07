Apéro concerts au Pont du Coudray Site touristique du Pont du Coudray Laize-Clinchamps

Apéro concerts au Pont du Coudray Site touristique du Pont du Coudray Laize-Clinchamps vendredi 4 juillet 2025 19:00:00.

Apéro concerts au Pont du Coudray

Site touristique du Pont du Coudray 18 Route de la Vallée de l’Orne Laize-Clinchamps Calvados

Début : 2025-07-04 19:00:00

fin : 2025-07-04 21:00:00

2025-07-04 2025-07-11 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22

Les soirées apéro-concerts reviennent tous les vendredis de juillet et août. Dès 19h00, la terrasse de Cap Orne et Orne Odon Tourisme s’anime avec une programmation musicale variée et festive. Profitez d’un cadre exceptionnel, entre voie verte et bords de l’Orne, pour célébrer la fin de semaine en musique et en convivialité !

Site touristique du Pont du Coudray 18 Route de la Vallée de l’Orne Laize-Clinchamps 14320 Calvados Normandie +33 2 31 50 09 72

English : Apéro concerts au Pont du Coudray

Apéro-concerts are back every Friday in July and August. From 7pm onwards, the Cap Orne and Orne Odon Tourisme terrace comes alive with a varied and festive musical program. Take advantage of an exceptional setting, between the green lane and the banks of the Orne, to celebrate the weekend with music and conviviality!

German : Apéro concerts au Pont du Coudray

Die Aperitif-Konzertabende finden wieder jeden Freitag im Juli und August statt. Ab 19.00 Uhr wird die Terrasse von Cap Orne und Orne Odon Tourisme mit einem abwechslungsreichen und festlichen Musikprogramm zum Leben erweckt. Genießen Sie die außergewöhnliche Umgebung zwischen dem Grünen Weg und den Ufern der Orne, um das Wochenende mit Musik und Geselligkeit zu feiern!

Italiano :

I concerti apéro tornano tutti i venerdì di luglio e agosto. Dalle 19:00, la terrazza del Cap Orne e dell’Orne Odon Tourisme si anima con un programma musicale vario e festoso. Approfittate di una cornice eccezionale, tra il viale verde e le rive dell’Orne, per festeggiare il fine settimana con musica e convivialità!

Espanol :

Los apéro-conciertos vuelven todos los viernes de julio y agosto. A partir de las 19:00 h, la terraza de Cap Orne y Orne Odon Tourisme se anima con un programa musical variado y festivo. Aproveche un marco excepcional, entre la vía verde y las orillas del Orne, para celebrar el fin de semana con música y convivencia

