Apéro-concerts Epona Hôtel Sens Sens

Epona Hôtel Sens 97 Rue de la République Sens Yonne
Début : 2026-03-12 20:00:00
fin : 2026-08-13 22:00:00
2026-03-12 2026-04-09 2026-05-14 2026-06-11 2026-07-09 2026-08-13 2026-09-10
Le Dionisens Bar & Brasserie
Un moment musical et convivial autour d’un verre, dans une atmosphère élégante et intimiste.
Programme:
– 12 mars Catimini
– 09 avril New Moon
– 14 mai Félix de Gorostarzu
– 11 juin Profils Trio
– 09 juillet Robin M.
– 13 août Blueprint Orchestra
– 10 septembre Anna Song .
Epona Hôtel Sens 97 Rue de la République Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 61 20 00
