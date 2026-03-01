Apéro-concerts Epona Hôtel Sens Sens

Apéro-concerts

Epona Hôtel Sens 97 Rue de la République Sens Yonne

Début : 2026-03-12 20:00:00

fin : 2026-08-13 22:00:00

2026-03-12 2026-04-09 2026-05-14 2026-06-11 2026-07-09 2026-08-13 2026-09-10

Apéro-concert

Le Dionisens Bar & Brasserie

Un moment musical et convivial autour d’un verre, dans une atmosphère élégante et intimiste.

Programme:

– 12 mars Catimini

– 09 avril New Moon

– 14 mai Félix de Gorostarzu

– 11 juin Profils Trio

– 09 juillet Robin M.

– 13 août Blueprint Orchestra

– 10 septembre Anna Song .

Epona Hôtel Sens 97 Rue de la République Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 61 20 00

