Apéro conf’ L’histoire du Canal de Roanne à Digoin Avrilly

Apéro conf’ L’histoire du Canal de Roanne à Digoin Avrilly mercredi 1 octobre 2025.

Apéro conf’ L’histoire du Canal de Roanne à Digoin

Salle polyvalente Avrilly Allier

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 19:00:00

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01

Oyez ! Oyez ! Prenez un rafraîchissement, installez vous confortablement, c’est parti pour un voyage à travers les 200 ans d’histoire du Canal de Roanne à Digoin, agrémenté de plus de 50 visuels !

.

Salle polyvalente Avrilly 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 01 47 54 patrimonistik@gmail.com

English :

Hear ye! Oyez! Grab a refreshment, make yourself comfortable, and let’s set off on a journey through the 200-year history of the Canal de Roanne à Digoin, enhanced by over 50 visuals!

German :

Hört, hört! Oyez! Nehmen Sie sich eine Erfrischung, machen Sie es sich gemütlich, und los geht die Reise durch die 200-jährige Geschichte des Kanals von Roanne nach Digoin, die mit über 50 Visualisierungen untermalt wird!

Italiano :

Ascoltate! Udite udite! Prendete un rinfresco, mettetevi comodi e partite per un viaggio attraverso i 200 anni di storia del Canal de Roanne à Digoin, arricchito da oltre 50 immagini!

Espanol :

¡Escuchad! ¡Atención! Tómese un refresco, póngase cómodo y emprendamos un viaje a través de los 200 años de historia del Canal de Roanne à Digoin, amenizado con más de 50 imágenes

L’événement Apéro conf’ L’histoire du Canal de Roanne à Digoin Avrilly a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire