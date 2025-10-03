Apéro Conférence Tiers-lieu les remparts Avallon

Apéro Conférence Tiers-lieu les remparts Avallon vendredi 3 octobre 2025.

Tiers-lieu les remparts 11rue du collège Avallon Yonne

Début : 2025-10-03 18:30:00

2025-10-03

En 2018, je parviens à hurler « J’en ai marre d’être un homme ! ». Mais au fait, c’est quoi un homme, un vrai ? Et comment ça se dresse, un homme ? Entre ma vie en zigzag et celle de mon père, (re)découvrons ensemble la violence et les jeux silencieux qui gouvernent les hommes. Et surtout, l’urgence de s’en émanciper pour un monde plus égalitaire, plus doux, plus joyeux, plus aimant. .

Tiers-lieu les remparts 11rue du collège Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@lesremparts.org

