Apéro Conférence « Conférence de Noël »

La Maison Verneuil 2 Avenue de Bethléem Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-18 18:00:00

fin : 2025-12-18

2025-12-18

L’équipe du musée du Hiéron vous invite à découvrir la passionnante histoire des crèches de Noël. .

La Maison Verneuil 2 Avenue de Bethléem Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92 contact@tourisme-paraylemonial.fr

