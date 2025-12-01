Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Apéro Conférence « Conférence de Noël » La Maison Verneuil Paray-le-Monial

Apéro Conférence « Conférence de Noël »

La Maison Verneuil 2 Avenue de Bethléem Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Début : 2025-12-18 18:00:00
L’équipe du musée du Hiéron vous invite à découvrir la passionnante histoire des crèches de Noël.   .

La Maison Verneuil 2 Avenue de Bethléem Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92  contact@tourisme-paraylemonial.fr

