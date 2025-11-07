Apéro-conférence Halte aux perturbateurs endocriniens !

Husseren-Wesserling Haut-Rhin

Vendredi 2025-11-07 18:30:00

L’alimentation est une des principales sources d’exposition aux perturbateurs endocriniens. Ils peuvent se trouver dans les aliments ou les contaminer via les contenants et ustensiles alimentaires. Bisphénol A, pesticides, phtalates, dioxines… On en avale des perturbateurs endocriniens sans le savoir !

A travers cette conférence, Céline Portal vous donnera les bons gestes simples et efficaces pour limiter l’exposition au quotidien.

Profitez ensuite d’un buffet découverte sain concocté par Murielle Higelin.

Gratuit sur inscription.

Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 22 50

English :

Food is one of the main sources of exposure to endocrine disruptors. They can be found in food or contaminate it via food containers and utensils. Bisphenol A, pesticides, phthalates, dioxins… We swallow endocrine disruptors without knowing it!

In this talk, Céline Portal will show you the simple, effective steps you can take to limit your daily exposure.

Afterwards, enjoy a healthy buffet prepared by Murielle Higelin.

Free with registration.

German :

Die Ernährung ist eine der Hauptquellen für die Exposition gegenüber endokrinen Disruptoren. Sie können sich in Lebensmitteln befinden oder diese über Lebensmittelbehälter und -geräte kontaminieren. Bisphenol A, Pestizide, Phthalate, Dioxine … Wir schlucken endokrine Disruptoren, ohne es zu wissen!

Durch diese Konferenz wird Ihnen Céline Portal die richtigen, einfachen und wirksamen Gesten vermitteln, um die Exposition im Alltag zu begrenzen.

Genießen Sie anschließend ein gesundes Entdeckerbuffet, das von Murielle Higelin zusammengestellt wurde.

Kostenlos nach Anmeldung.

Italiano :

Gli alimenti sono una delle principali fonti di esposizione agli interferenti endocrini. Possono essere presenti negli alimenti o contaminati attraverso contenitori e utensili. Bisfenolo A, pesticidi, ftalati, diossine… Ingeriamo interferenti endocrini senza saperlo!

In questo intervento, Céline Portal vi illustrerà alcuni modi semplici ed efficaci per limitare la vostra esposizione quotidiana.

Al termine, potrete gustare un buffet salutare preparato da Murielle Higelin.

Gratuito con l’iscrizione.

Espanol :

La alimentación es una de las principales fuentes de exposición a los alteradores endocrinos. Pueden encontrarse en los alimentos o contaminarse a través de los envases y utensilios alimentarios. Bisfenol A, pesticidas, ftalatos, dioxinas… ¡Tragamos disruptores endocrinos sin saberlo!

En esta charla, Céline Portal le dará algunas maneras sencillas y eficaces de limitar su exposición diaria.

Después, disfrute de un bufé saludable preparado por Murielle Higelin.

Inscripción gratuita.

