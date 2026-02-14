Apéro-Conférence – Les défis de la durabilité dans les manifestations ouvertes, Maison de l’Avenir, Genève

Apéro-Conférence – Les défis de la durabilité dans les manifestations ouvertes Jeudi 19 février, 18h15 Maison de l’Avenir

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T18:15:00+01:00 – 2026-02-19T21:00:00+01:00

Fin : 2026-02-19T18:15:00+01:00 – 2026-02-19T21:00:00+01:00

L’association Responsible Events Network (rené·e) vous invite à son premier événement genevois !

Et quoi de mieux pour faire connaissance que des invité·e·s inspirant·e·s, une bonne discussion et un apéritif ?

Cette table ronde propose de creuser le sujet de la durabilité dans les manifestations ouvertes, gratuites et sur le domaine public. Entre bonnes pratiques, contraintes et réalités de terrain, nous aborderons au travers des témoignages de nos invité·e·s, ce qui fonctionne, de ce qui coince, et ce qu’on peut améliorer.

Nous aurons le plaisir d’en discuter avec des manifestations emblématiques :

– La Fête des Lumières de Lyon

– La Course de l’Escalade

– Le festival Alternatiba Leman

– La fête de la Musique de Genève

– Modération : Anthony Disner de Hrocki

La table ronde sera suivie d’un apéritif pour prolonger la discussion autour d’un verre.

Au programme :

– 18h15 : Ouverture des portes

– 18h30 : Mot de bienvenue

– 18h45 : Table Ronde Ronde : Les défis de la durabilité dans les manifestations ouvertes

– 19h45 : Apéritif

Nous nous réjouissons de vous y retrouver !

Maison de l'Avenir Rue fendt 1 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève

Responsible Events Network (rené·e)