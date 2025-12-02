Apéro Conférence L’intelligence émotionnelle au prisme de l’Amour Cazères-sur-l’Adour

Apéro Conférence L’intelligence émotionnelle au prisme de l’Amour

Conférence L’intelligence émotionnelle au prisme de l’Amour animée par Pamphile Lauricia spécialiste de l’intelligence émotionnelle et gestion des conflits et sonothérapeute. Cette conférence sera suivi d’un apéritif et d’un moment convivial. .

Cazères-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 96 47 03

