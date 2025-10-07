Apéro/Conférence « Lire son corps écouter le pouvoir guérisseur de l’Amour » Cazères-sur-l’Adour

Cazères-sur-l’Adour Landes

Apéro Conférence avec Sandra Geyer sur le thème » Lire son corps, écouter son coeur le pouvoir guérisseur de l’Amour ». Sandra Geyer est Bioénergéticienne, psychobiothérapeute en décodage biologique des symptômes et des maladies. Sur inscirption. .

Cazères-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 96 47 03

