Apéro-Conférence Moches? Adapter pour Habiter Cam’Café Nancy

Apéro-Conférence Moches? Adapter pour Habiter

MOCHE ? L’architecture de nos villes est variée et le sont tout autant les regards qui la font exister. En vous posant la question Moches ? , la saison 2026 d’apéro-conférences et d’apéro-visites interroge l’image des bâtiments qui divisent.

Vianney Leheup, architecte du patrimoine chez Vianney architecte à Metz et historien de l’art , vient nous parler de la tour de Saint-Julien Metz-Vallières. Construite en 1972 par l’architecte Dubuisson sur les hauteurs de Metz, la tour de la rue des Marronniers est un des témoins de l’urbanisme et de l’architecture des grands-ensembles des années 1960-1970. L’évolution du coût de l’énergie et le réchauffement climatique imposent une indispensable adaptation de ce bâti entre qualité d’usage, contraintes techniques et financières.Tout public

UGLY? The architecture of our cities is varied, and so are the ways in which it is viewed. By asking the question: Ugly? , the 2026 season of apéro-conférences and apéro-visites questions the image of divisive buildings.

Vianney Leheup, heritage architect at Vianney architecte in Metz and art historian, talks about the Saint-Julien Metz-Vallières tower. Built in 1972 by the architect Dubuisson on the heights of Metz, the tower on rue des Marronniers is a testament to the urban planning and architecture of the large housing estates of the 1960s-1970s. In view of rising energy costs and global warming, it is vital that these buildings be adapted to meet the challenges of quality of use, as well as technical and financial constraints.

