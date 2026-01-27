Apéro-Conférence Moches? La cité du Wiesberg Cam’Café Nancy

Apéro-Conférence Moches? La cité du Wiesberg

Cam'Café 14 rue du la Commanderie Nancy

Mardi 2026-02-03 19:00:00

fin : 2026-02-03 23:59:00

2026-02-03

Désordre apparent, ordre caché selon Émile Aillaud.

La cité du Wiesberg à Forbach

Pour introduire notre nouveau cycle d’apéro-conférence Moches ? Lucile Pierron, enseignante à l’École nationale supérieure d’architecture de Nancy et chercheuse au LHAC vient nous parler du projet de la cité du Wiesberg.

Construite à Forbach entre 1959 et 1972, cette opération constitue l’une des réalisations les plus significatives de l’architecte Émile Aillaud, dont les principes urbanistiques sont exposés dans le livre Désordre apparent, ordre caché (1975). Les projets de transformation actuels replacent le Wiesberg au cœur des débats, invitant à réexaminer et valoriser ses qualités.

L’architecture de nos villes est variée et le sont tout autant les regards qui la font exister. En vous posant la question Moches ? , la saison 2026 d’apéro-conférences et d’apéro-visites interroge l’image des bâtiments qui divisent. Elle donne la parole au public et aux experts pour mettre en lumière un patrimoine parfois décrié et ouvrir l’éternel débat du beau et du moche , mais surtout plein d’autres…Tout public

Cam'Café 14 rue du la Commanderie Nancy 54000

English :

Apparent disorder, hidden order according to Émile Aillaud.

The Wiesberg housing estate in Forbach

To introduce our new aperitif-conference series Moches? Lucile Pierron, professor at the École nationale supérieure d?architecture de Nancy and researcher at the LHAC, talks about the Wiesberg housing project.

Built in Forbach between 1959 and 1972, this project is one of the most significant achievements of architect Émile Aillaud, whose urban planning principles are set out in his book Désordre apparent, ordre caché (1975). Current transformation projects are putting the Wiesberg back at the heart of the debate, inviting us to re-examine and enhance its qualities.

The architecture of our cities is varied, as are the views that bring it into existence. If you ask yourself the question: ?ugly? the 2026 season of apéro-conférences and apéro-visites questions the image of divisive buildings. It gives the floor to the public and experts alike, shedding light on a heritage that is sometimes disparaged, and opening up the eternal debate on beautiful and ugly , but above all on many other issues?

