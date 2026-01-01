Apéro-conférence Préserver la biodiversité en bord de Loire Meung-sur-Loire

Apéro-conférence Préserver la biodiversité en bord de Loire

Salle des fêtes Alain Corneau Meung-sur-Loire Loiret

Gratuit

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31 20:30:00

2026-01-31

L’association Un coup de Meung pour la planète propose une conférence apéro sur la préservation de la biodiversité en bord de Loire.

Vous vous demandez quelle est la particularité de la biodiversité autour de Meung-sur-Loire ? Vous aimeriez savoir quel est votre rôle pour la préserver ? Vous aimeriez savoir comment organiser une sortie seul ou à plusieurs ? Vous voulez connaitre les association organisatrices ? Alors venez à l’apéritif conférence du samedi 31 janvier organisée par Un Coup De Meung pour la planète et Pagaie club Magdunois.

Entrée gratuite pot de l’amitié offert .

English :

The association Un coup de Meung pour la planète is offering an aperitif conference on preserving biodiversity along the Loire.

