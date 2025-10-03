Apéro conté centre social du pays d’arnay liernais Arnay-le-Duc

Apéro conté

centre social du pays d’arnay liernais 3 Rue de la Gare Arnay-le-Duc Côte-d’Or

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-03 19:00:00

fin : 2025-10-03 22:00:00

2025-10-03

Dans le cadre du festival « Coup de conte » initié par la Médiathèque Côte D’Or, la médiathèque reçoit Anne GIGRIS et son violon pour une soirée contée autour d’un petit mâchon apéritif concocté par les bénévoles des bibliothèques d’Arnay, Liernais et Lacanche. Places limitées. Réservation. A partir de 12 ans .

centre social du pays d’arnay liernais 3 Rue de la Gare Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 17 55 mediatheque@csarnayleduc.fr

