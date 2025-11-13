Apéro-conte au Hangar Zéro avec les conteuses d’Autrement Dire Le Hangar Zéro Le Havre

Apéro-conte au Hangar Zéro avec les conteuses d’Autrement Dire Le Hangar Zéro Le Havre jeudi 13 novembre 2025.

Apéro-conte au Hangar Zéro avec les conteuses d’Autrement Dire

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 19:00:00

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Faisons se rencontrer nos mots et nos voix sous le toit du Hangar Zéro !

Les conteuses de l’association Autrement Dire apportent quelques histoires… et vous invitent à les rejoindre pour un moment de partage autour des récits, chansons, poèmes et émotions.

Scène ouverte inscrivez-vous au début de la soirée et laissez-vous porter par le plaisir de raconter.

Venez écouter, conter, vibrer… et célébrer la parole vivante

2 à 8 minutes par passage .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

English : Apéro-conte au Hangar Zéro avec les conteuses d’Autrement Dire

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Apéro-conte au Hangar Zéro avec les conteuses d’Autrement Dire Le Havre a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie