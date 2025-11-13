Apéro-conte au Hangar Zéro avec les conteuses d’Autrement Dire Le Hangar Zéro Le Havre
Apéro-conte au Hangar Zéro avec les conteuses d’Autrement Dire Le Hangar Zéro Le Havre jeudi 13 novembre 2025.
Apéro-conte au Hangar Zéro avec les conteuses d’Autrement Dire
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-13 19:00:00
fin : 2025-11-13
Date(s) :
2025-11-13
Faisons se rencontrer nos mots et nos voix sous le toit du Hangar Zéro !
Les conteuses de l’association Autrement Dire apportent quelques histoires… et vous invitent à les rejoindre pour un moment de partage autour des récits, chansons, poèmes et émotions.
Scène ouverte inscrivez-vous au début de la soirée et laissez-vous porter par le plaisir de raconter.
Venez écouter, conter, vibrer… et célébrer la parole vivante
2 à 8 minutes par passage .
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr
English : Apéro-conte au Hangar Zéro avec les conteuses d’Autrement Dire
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Apéro-conte au Hangar Zéro avec les conteuses d’Autrement Dire Le Havre a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie