Apéro conté Médiathèque Centre Social Arnay-le-Duc

Apéro conté Médiathèque Centre Social Arnay-le-Duc vendredi 3 octobre 2025.

Apéro conté Vendredi 3 octobre, 19h30 Médiathèque Centre Social Côte-d’Or

80 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T19:30:00 – 2025-10-03T22:00:00

Fin : 2025-10-03T19:30:00 – 2025-10-03T22:00:00

Soirée apéro conté avec Anne Gigris

Dans le cadre du Festival Coup de contes de la Médiathèque Côte d’Or, venez passer une soirée conviviale et pleine de surprises avec la conteuse Anne Gigris.

Laissez-vous embarquer par ses histoires captivantes, tout en profitant d’un moment convivial autour d’un apéritif.

Réservation obligatoire – spectacle gratuit.

Médiathèque Centre Social 3 Rue de la Gare 21230 Arnay-le-Duc Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380901755 http://csarnayleduc.fr

Soirée apéro conté avec Anne Gigris

centre social Arnay Liernais