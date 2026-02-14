Apéro-contes Atelier Contes en chantier Le LEM Nancy

Apéro-contes Atelier Contes en chantier

Le LEM 11 Grande Rue Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-21 19:00:00

fin : 2026-05-21 21:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Une édition de La Veilleuse sans une soirée apéro contes ? On préfère ne pas y penser… Si vous n’avez jamais eu la chance d’y participer, les soirées avec l’atelier des Contes en chantier, cela se passe comme ceci on va se chercher une part de cakes et un petit verre (de vin ou de soft, on ne manque de rien) et on va se poser à une table en attendant que les conteurs et conteuses viennent nous déclamer des histoires.

Chaque année lors de La Veilleuse, un thème spécial est choisi. La précédente édition, nous avions écouté des histoires autour de la figure de l’étranger. Pour cette année, il faudra rester à l’affût sur nos réseaux sociaux ou cet article, nous vous dévoilerons le thème bientôt.

Prix libre à partir de 1€. Réservation conseillée.Tout public

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Le LEM 11 Grande Rue Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 35 14

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English :

A La Veilleuse edition without a storytelling apéro? We’d rather not think about it? If you’ve never had the chance to take part, evenings with the Contes en chantier workshop go like this: we go and get a slice of cake and a little glass (of wine or soft drink, we’re not short of anything) and sit down at a table to wait for the storytellers to come and declaim their tales.

Each year at La Veilleuse, a special theme is chosen. Last year, we listened to stories revolving around the figure of the stranger. This year, keep an eye on our social networks or this article, as we’ll be revealing the theme soon.

Free admission from 1? Reservations recommended.

L’événement Apéro-contes Atelier Contes en chantier Nancy a été mis à jour le 2026-03-28 par DESTINATION NANCY