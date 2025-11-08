Apéro-contes surprise Place de la Lève Bourdeaux
Apéro-contes surprise Place de la Lève Bourdeaux samedi 8 novembre 2025.
Apéro-contes surprise
Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 11:00:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
.
Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 33 31 bibli-bourdeaux@wanadoo.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Apéro-contes surprise Bourdeaux a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux