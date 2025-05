Apéro conversation en anglais – Percy-en-Normandie, 14 mai 2025 18:30, Percy-en-Normandie.

Manche

Apéro conversation en anglais 3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie Manche

Début : 2025-05-14 18:30:00

fin : 2025-05-14 20:00:00

2025-05-14

L’apéro conversation en anglais devient un rendez-vous mensuel à Cancan Café ! Discussions, quiz et bienveillance sont au programme !

Boissons et petite restauration sur place.

Gratuit pour les adhérent.e.s de l’association, possibilité d’adhérer sur place le jour même (5€)

3 rue Dominique Lemonnier

Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 6 76 63 76 07

English : Apéro conversation en anglais

The apéro conversation in English is now a monthly event at Cancan Café! Discussions, quizzes and fun are on the agenda!

Drinks and snacks on site.

Free for association members, with the option of joining on the day (5?)

German :

Die Aperitif-Konversation auf Englisch wird zu einem monatlichen Termin im Cancan Café! Diskussionen, Quiz und Wohlwollen stehen auf dem Programm!

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Für Mitglieder des Vereins ist der Eintritt kostenlos, es besteht jedoch die Möglichkeit, am selben Tag vor Ort Mitglied zu werden (5?)

Italiano :

L’aperitivo in inglese sta diventando un appuntamento fisso mensile al Cancan Café! Discussioni, quiz e buonumore sono in programma!

Bevande e spuntini sul posto.

Gratuito per i membri dell’associazione, con la possibilità di iscriversi il giorno stesso (5?)

Espanol :

La conversación de aperitivo en inglés se está convirtiendo en una cita mensual en Cancan Café El programa incluye debates, concursos y buen humor

Bebidas y tentempiés in situ.

Gratuito para los miembros de la asociación, con la posibilidad de inscribirse el mismo día (5?)

L’événement Apéro conversation en anglais Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2025-05-07 par OT Villedieu-les-Poêles