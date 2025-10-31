Apéro Coop, à la Coop des Luys Place du Champ de Foire Sauvagnon

Apéro Coop, à la Coop des Luys Place du Champ de Foire Sauvagnon vendredi 31 octobre 2025.

Apéro Coop, à la Coop des Luys

Place du Champ de Foire La Coop des Luys Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

La Coop des Luys, dans le cadre de sa petite cave de vins bio et naturels, vous fait découvrir chaque vendredi 2 vins du sud-ouest et des Pyrénées. Bio ou naturels, ces vins sont sélectionnés par Caroline WELTZER, sommelière de L’ATELIER VINO. En main, vous aurez, 1 à 2 verres de vin blanc ou rouge et tapas composée avec des produits de fermes locales. .

Place du Champ de Foire La Coop des Luys Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 25 74 34 contact.coopdesluys@gmail.com

English : Apéro Coop, à la Coop des Luys

German : Apéro Coop, à la Coop des Luys

Italiano :

Espanol : Apéro Coop, à la Coop des Luys

L’événement Apéro Coop, à la Coop des Luys Sauvagnon a été mis à jour le 2025-10-21 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran