Apéro Couleurs au Nicey de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine

Découvrez 4 couleurs Rouge, Jaune, Vert et bleu !

Quelle est votre couleur ou quelles sont vos couleurs ?

Avec Pascale Joly Lombardi, vous connaîtrez enfin les secrets de ces dernières.

Inscrivez vous vite à notre événement pour être initié au DISC et découvrez comment vous pouvez améliorez votre communication et relation aux autres.

Un buffet prolongera la soirée pour échanger avec Pascale. Convivialité et bonne humeur au rendez vous !

25/03/2026 au Nicey Hôtel Spa, Lounge, Coworking de 19h à 22h

Sur réservation

Tarif 35€ 30€ pour les clients résidant à l’hôtel

Réservation sur Weezevent https://my.weezevent.com/lapero-couleurs-anime-par-pascale-joly-lombardi 35 .

24 Rue Carnot Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 3 25 24 10 07

