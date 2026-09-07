Apéro coups de cœur BD, Médiathèque Jean-Louis Favre, Jacob-Bellecombette

Informations pratiques

Apéro coups de cœur BD Vendredi 2 octobre, 19h00 Médiathèque Jean-Louis Favre Savoie

Apporter une gourmandise à partager.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Que vous soyez adultes, ados ou enfants, partagez (tout comme les bibliothécaires) vos coups de cœur BD ! Des idées de lecture pour toute la famille en 5 minutes chrono. Apportez une gourmandise à partager pour un moment convivial et festif. Envie de présenter votre coup de cœur ? Inscrivez-vous !

Médiathèque Jean-Louis Favre 73000 Jacob-Bellecombette Jacob-Bellecombette 73000 Place Livio Benedetti Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 69 87 37 http://mediatheque.jacob-bellecombette.fr https://www.facebook.com/MediathequeJeanLouisFavre/ [{« type »: « phone », « value »: « 0479698737 »}, {« type »: « email », « value »: « animation.mediatheque@jacob.bellecombette.fr »}] Notre médiathèque propose livres, magazines et DVD, mais aussi des ressources numériques pour les grands et les petits ! Transports en commun et parking à proximité immédiate

Biblis en folie 2026

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