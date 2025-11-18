Apéro Coups de coeur Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der La Porte du Der

Apéro Coups de coeur Jeudi 11 décembre, 19h00 Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der Haute-Marne

sur inscription

Début : 2025-12-11T19:00:00 – 2025-12-11T21:00:00

Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der 10 bis place de l’hôtel de ville 52220 Montier-en-der La Porte du Der 52220 Montier-en-Der Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « media-montierender@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325076434 »}]

Vous aimez échanger autour de vos coups de coeur, découvrir des nouveautés ou bien trouver des idées de lectures, rejoignez-nous pour un moment convivial et participatif. Echanges recommandations

