Apéro Coups de coeur Sommevoire
Apéro Coups de coeur Sommevoire jeudi 25 juin 2026.
Sommevoire
Apéro Coups de coeur
Médiathèque de Sommevoire Sommevoire Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Tout public
Vous aimez échanger autour de vos coups de coeur, découvrir des nouveautés ou bien trouver des idées de lectures, rejoignez-nous pour un moment convivial et participatif.
Sur inscription. .
Médiathèque de Sommevoire Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 55 04 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Apéro Coups de coeur Sommevoire a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne