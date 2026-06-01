Sommevoire

Apéro Coups de coeur

Médiathèque de Sommevoire Sommevoire Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Tout public

Vous aimez échanger autour de vos coups de coeur, découvrir des nouveautés ou bien trouver des idées de lectures, rejoignez-nous pour un moment convivial et participatif.

Sur inscription. .

Médiathèque de Sommevoire Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 55 04 21

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English :

L’événement Apéro Coups de coeur Sommevoire a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne