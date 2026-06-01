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Apéro Coups de coeur Sommevoire

Apéro Coups de coeur Sommevoire jeudi 25 juin 2026.

Adresse : Médiathèque de Sommevoire

Ville : 52220 Sommevoire

Département : Haute-Marne

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Tarif :

Sommevoire

Apéro Coups de coeur

Médiathèque de Sommevoire Sommevoire Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25

Tout public
Vous aimez échanger autour de vos coups de coeur, découvrir des nouveautés ou bien trouver des idées de lectures, rejoignez-nous pour un moment convivial et participatif.
Sur inscription.   .

Médiathèque de Sommevoire Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 55 04 21 

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English :

L’événement Apéro Coups de coeur Sommevoire a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne