Apéro créatif anti Saint-Valentin Le Chat Perché Saint-Julien-sur-Calonne

Apéro créatif anti Saint-Valentin

Le Chat Perché 522 chemin de l’église Saint-Julien-sur-Calonne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 18:30:00

fin : 2026-02-14 21:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Ambiance self love

C’est ambiance self love and DIY avec un Apéro Créatif pour fabriquer vos bijoux vous mêmes.

Parce que c’est quand même vachement mieux que d’attendre de se les faire offrir !

Les amoureux, vous êtes aussi les bienvenus ( c’est une super idée cadeau DIY ).

Bienvenue à toutes les single ladies and gentlemen (good boys only) pour un apéro créatif avec l’Aurore Créative. .

Le Chat Perché 522 chemin de l’église Saint-Julien-sur-Calonne 14130 Calvados Normandie +33 6 49 52 80 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéro créatif anti Saint-Valentin

Self-love atmosphere

L’événement Apéro créatif anti Saint-Valentin Saint-Julien-sur-Calonne a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Terre d’Auge Tourisme