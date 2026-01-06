Apéro créatif au Musée Ziem Ferrières Martigues

Apéro créatif au Musée Ziem

Jeudi 5 février 2026 de 18h à 20h. Ferrières Boulevard du 14 juillet Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 18:00:00

fin : 2026-02-05 20:00:00

Date(s) :

2026-02-05

Le musée Ziem de Martigues vous invite à partager un moment convivial et créatif. En centre-ville de Martigues, quartier de Ferrières. Sur réservation auprès du musée.

Grâce aux médiateurs du musée, découvrez l’exposition et la technique de la gravure avant de partager avec l’équipe un apéritif convivial.

Il vous suffit d’apporter de quoi grignoter, le musée offre les boissons !



Au sujet de l’exposition actuelle

Dialoguant entre peintures, dessins, affiches, photographie naissante ou plus contemporaine, mobilier archéologique et carnets de croquis, cette nouvelle présentation réunit 200 œuvres issues des collections du musée.

Nous suivrons les traces de l’artiste-voyageur Félix Ziem et des peintres tels Francis Picabia, Raoul Dufy ou André Derain.



Ce nouveau parcours permet également de mettre en lumière des artistes méconnus comme René Seyssaud ou David Dellepiane ainsi que des œuvres inédites ou peu présentées. .

Ferrières Boulevard du 14 juillet Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 41 39 60 musee@ville-martigues.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Musée Ziem in Martigues invites you to share a convivial and creative moment. In the Ferrières district of Martigues town centre. Bookings required at the museum.

