Apéro créatif gravure kitchenette Atelier Soleil Rose Atelier Boutique Kozhha Maroquinerie Nexon

Atelier Boutique Kozhha Maroquinerie 8 place Annie Fratellini Nexon Haute-Vienne
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-13
*After-work*
Un moment pour créer autour d’un verre , grignoter, papoter, repartir avec le sourire et des merveilles. Viens découvrir la technique de gravure recup’ , on va créer des visuels sur des briques de lait que l’on va imprimer avec une machine à pâte.
INFOS PRATIQUES
• Enfants à partir de 12 ans, accompagnés d’un adulte
• Tout le matériel est fourni
• Ateliers sur inscription .
Atelier Boutique Kozhha Maroquinerie 8 place Annie Fratellini Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 73 41 55 ateliersoleilrose@etik.com
