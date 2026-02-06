Apéro créatif gravure kitchenette Atelier Soleil Rose Atelier Boutique Kozhha Maroquinerie Nexon

Apéro créatif gravure kitchenette Atelier Soleil Rose

Atelier Boutique Kozhha Maroquinerie 8 place Annie Fratellini Nexon Haute-Vienne

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

*After-work*

Un moment pour créer autour d’un verre , grignoter, papoter, repartir avec le sourire et des merveilles. Viens découvrir la technique de gravure recup’ , on va créer des visuels sur des briques de lait que l’on va imprimer avec une machine à pâte.

INFOS PRATIQUES

• Enfants à partir de 12 ans, accompagnés d’un adulte

• Tout le matériel est fourni

• Ateliers sur inscription .

Atelier Boutique Kozhha Maroquinerie 8 place Annie Fratellini Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 73 41 55 ateliersoleilrose@etik.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéro créatif gravure kitchenette Atelier Soleil Rose

L’événement Apéro créatif gravure kitchenette Atelier Soleil Rose Nexon a été mis à jour le 2026-02-02 par Terres de Limousin